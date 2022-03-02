До конца года в России не будут проверять малый и средний бизнес

А кое-кто еще и не буде платить налоги. Причем три года.

Правительство России с 10 марта вводит мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Он будет действовать до конца текущего года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, начиная с 10 марта и до конца текущего года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан, – сказал Мишустин на заседании Правительства в среду.

По его словам, государство продолжит помогать предпринимателям в направлении привлечения средств. Так, по поручению Президента Кабмин продлит еще на полгода программу компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. С помощью этой субсидии предприятиям возместят банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России.

Отечественная система быстрых платежей – это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платежных систем, – отметил Мишустин.

И это еще не все. Правительство и регионы России в 2022 году получат право давать отсрочку по налогам, как это было в 2020 году в период пандемии коронавируса. Ну а российские IT-компании на три года будут освобождены не только от проверок, но и от налога на прибыль.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодном условии взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%, — заявил Премьер-министр России.

Помимо этого, действующие сотрудники таких компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!