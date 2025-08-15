До конца текущего года в Феодосии планируют привести в порядок около 60 дворовых территорий

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обсудил с главой администрации города Феодосии Владимиром Кимом вопросы благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и решения других актуальных задач в муниципальном округе.
Ранее городу было дополнительно предоставлено 150 млн рублей, полученных за счет перевыполнения доходной части республиканского бюджета и от реализации национализированного имущества граждан, поддерживающих киевский режим.
Выделенные средства в частности направят на ремонт междворовых и межквартальных проездов. Кроме того, в Феодосии ведется работа по комплексному благоустройству дворовых территорий, включая установку малых архитектурных форм, детских площадок. Всего в этом году в муниципалитете – в том числе за счет федеральных и внебюджетных средств – планируется привести в порядок около 60 дворовых и 4 общественных территории, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны быть строго выполнены в текущем году. Исключение составят только крупные объекты, сроки реализации которых могут быть перенесены на I квартал 2026 года.
По информации заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, в бюджет Феодосии поступило 953 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 20 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сокращена задолженность по арендной плате за землю на 30 %.
Расходная часть в целом исполнена на 59 % от годового плана, что выше среднего освоения по всем муниципальным образованиям. В округе наблюдается положительная динамика исполнения капитальных расходов.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
