До лета: в Севастополе — ограничение движения транспорта от Столетовского проспекта до ул. Т.Шевченко

В связи с началом строительства транспортной развязки и реконструкции участка автомобильной дороги вводятся временные ограничения движения транспорта. Меры будут действовать с 20 ноября 2023 года до 2 июня 2024 года на участке от Столетовского проспекта, 27 до ул. Тараса Шевченко, 20.
Объезд будет обеспечен по ул. Молодых Строителей, ул. Тараса Шевченко, Фиолентовскому шоссе. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: инфраструктура Крыма