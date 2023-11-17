До лета: в Севастополе — ограничение движения транспорта от Столетовского проспекта до ул. Т.Шевченко

В связи с началом строительства транспортной развязки и реконструкции участка автомобильной дороги вводятся временные ограничения движения транспорта. Меры будут действовать с 20 ноября 2023 года до 2 июня 2024 года на участке от Столетовского проспекта, 27 до ул. Тараса Шевченко, 20.

Объезд будет обеспечен по ул. Молодых Строителей, ул. Тараса Шевченко, Фиолентовскому шоссе. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя