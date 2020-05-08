До «масочного режима» в Крыму 4 дня. Где брать маски, как правильно и безопасно ими пользоваться

Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, — пишет сайт Совета министров Республики Крым.

Здесь же сообщается где можно приобрести маски: в сети аптек и торговых центров. В частности, маски можно купить в сети аптек ГУП РК «Крым-Фармация», ООО «Будь здоров!», ООО «Экономная аптека», ООО «ГРАН-ФАРМА», ООО «ГРАН-К».

Гражданам рекомендуется использовать маски защитные немедицинские. В Республике их можно купить в сети торговых центров «ПУД», «Яблоко» и других.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по использованию масок, в сообществах ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для ограничения распространения некоторых респираторных болезней, в том числе COVID-19, — отмечает правительственный портал.

По информации министерства промышленной политики РК, 12 предприятий перепрофилировали свое производство на пошив средств индивидуальной защиты (Керченская швейная фабрика, производственно-сервисное предприятие «Осень» (Симферополь), ООО «Арттекс Крым» (Симферополь), ИП Ипполитова (Евпатория), ООО «Швейная фабрика «АРДЕН» (Симферополь) и др.). Полный перечень предприятий размещен здесь . Мощности этих предприятий позволяют выпускать до 10 тысяч масок в сутки. При наличии заказов предприятия готовы увеличить количество выпускаемых немедицинских масок.

Напомним, с 12 мая в Крыму будет введен обязательный «масочный режим». Носить маску необходимо в магазинах, общественном транспорте, общественных местах, в помещениях. О штрафах пока не сообщается. В Москве лица «без масок» штрафуются на 4 — 5 тыс. рублей.

В то же время Роспотребнадзор выступил с заявлением: многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара, — говорится в сообщении.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.