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Добираться в стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

Добираться в Крым стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:46 24.07.2024

Президент РФ Владимир Путин в режиме ВКС принял участие в открытии участка двухполосной автодороги «Новотроицкое – Чаплинка» протяженностью 71 км в Херсонской области.

Добираться в Крым стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

По словам дорожников, именно этот участок решает стратегическую задачу: полностью сформирован сухопутный маршрут, связывающий южные регионы нашей страны с центральными регионами по северу Азовского моря до Крыма и обратно.

Год назад здесь проехать было вообще невозможно, ездили по обочинам, а сегодня 17 населённых пунктов, 11 школ, 10 медицинских учреждений, из них три районные больницы – дорога позволяет беспрепятственно добираться из одного места в другое. Для нас было важно сдать эту дорогу в сентябре, как раз к школьному периоду, — рассказал председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Добираться в Крым стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

Губернатор Херсонской Владимир Сальдо уверен, сделано большое дело.

Для такой большой и мощной страны 71 километр – вроде бы и немного, но для Херсонской области и для жителей Херсонской области и, что самое важное, для всех тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога уже соединила Азовское море с Чёрным и будет продолжаться дальше. Становится очень стабильным этот сухопутный маршрут для пассажирского обмена, транспортного, грузового потока именно с Крымом, – отметил Сальдо.

Добираться в Крым стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

Всего в новых регионах российские дорожные строители привели в порядок более 3 000 км дорог. В планах – ремонт ещё 8 000 км, в том числе и улично-дорожной сети городов.

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Добираться в Крым стало проще. Открыта новая дорога «Новотроицкое – Чаплынка»

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