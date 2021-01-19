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По темпам заболеваемости коронавирусом Крым обогнал среднероссийский показатель
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Добрались до сотни… Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 19.01.2021

По состоянию на утро 19 января в Севастополе зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19.

98 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 48 до 93 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8516 человек. В настоящий момент выздоровели 7698 человек, 329 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 300 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 195 человек.

Под наблюдением находится 663 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Добрались до сотни... Коронавирус в Севастополе

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