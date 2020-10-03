Добрались до сотни: коронавирусная инфекция в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 100 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 2 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4855 случаев новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3805 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 817 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4875 человек.

Выздоровевших за весь период – 2918 человек.