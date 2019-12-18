Добросовестному приобретателю недвижимости предоставят более надежную защиту

10 декабря Госдума приняла в третьем чтении проект изменений в ГК РФ, а 16 декабря их одобрил Совет Федерации. Поправки должны заработать с нового года. В частности:

Приобретателя недвижимости, который, например, при ее покупке полагался на данные ЕГРН, будут считать добросовестным. Презумпция будет действовать, пока в суде не докажут, что он знал или должен был знать о том, что у продавца не было права отчуждать имущество.

Изменится правило об исчислении срока приобретательной давности в отношении вещей, которые можно было истребовать по ст. ст. 301 и 305 ГК РФ. Этот срок будет начинаться со дня, когда вещь поступила в открытое владение добросовестного приобретателя. Если же за ним зарегистрировано право собственности на недвижимость, которой он открыто владеет, то отсчет срока начнется не позднее момента регистрации такого права. Сейчас срок начинает исчисляться не раньше, чем истечет срок исковой давности по соответствующим требованиям.

Суд не удовлетворит иск РФ, ее субъекта или муниципального образования об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя (физлица или организации), если после выбытия этого помещения из владения истца истекло три года. Срок будут исчислять со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя такой недвижимости.

Документ: Проект Федерального закона N 243975-7