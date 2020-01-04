Доброта до добра не довела. В Севастополе мужчина угнал «Газель» и попал в ДТП

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратилась местная жительница — у неё угнали автомобиль марки «Газель».

Как стало известно, инцидент произошёл утром. Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в её автомобиле. Женщина разрешила и дала ему ключи от авто. Пока злоумышленник находился в салоне авто, он решил угнать его. Мужчина уехал в неизвестном направлении и вскоре попал в ДТП. Сотрудники полиции задержали нарушителя на месте аварии и доставили его в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Подозреваемым оказался 29-летний охранник торговой точки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.