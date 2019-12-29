Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

crimeapress_news

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:47 29.12.2019

В субботу в Севастополе прошел традиционный Новогодний турнир СВПК «Победа» федерации армейского рукопашного боя (АРБ). Юные спортсмены (около 100 человек) были отмечены кубками, грамотами, медалями севастопольского отделения ВООВ «Боевое Братство».

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

Поздравляли маленьких мастеров единоборств депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Зубенко и руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Боевое Братство» и «Доброволец» в своей деятельности уделяют большое внимание развитию спорта в Севастополе. Именно детский спорт находится в зоне особого внимания общественников, — отметили в пресс-службе ОД «Доброволец».

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

Больше фото — ЗДЕСЬ.

 

«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.