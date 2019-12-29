«Доброволец» и «Боевое Братство» поздравили юных севастопольских спортсменов – мастеров рукопашного боя

В субботу в Севастополе прошел традиционный Новогодний турнир СВПК «Победа» федерации армейского рукопашного боя (АРБ). Юные спортсмены (около 100 человек) были отмечены кубками, грамотами, медалями севастопольского отделения ВООВ «Боевое Братство».

Поздравляли маленьких мастеров единоборств депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Зубенко и руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

«Боевое Братство» и «Доброволец» в своей деятельности уделяют большое внимание развитию спорта в Севастополе. Именно детский спорт находится в зоне особого внимания общественников, — отметили в пресс-службе ОД «Доброволец».