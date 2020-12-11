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«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:14 11.12.2020

Как мы уже сообщали, в Оренбурге завершился Чемпионат России по боксу. В активе представителей Крымского полуострова – три медали. Мастер спорта Дмитрий Шиповский из Севастополя стал бронзовым призером в весе до 57 кг. В полуфинале Шиповский уступил выигравшему в итоге чемпионат мастеру спорта международного класса Всеволоду Шумкову из Санкт-Петербурга.

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

Бронзового призера Чемпионата чествовали дома. Объединение «Здоровые Силы Севастополя» Общественного Движения «Доброволец» совместно с руководством боксёрского клуба «Фиолент» сердечно поздравили Дмитрия Шиповского.

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

В тёплой дружеской обстановке молодого талантливого спортсмена благодарственными письмами и подарками поздравили вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, президент клуба «Фиолент» Олег Надёжин, первый вице-президент клуба «Фиолент» Павел Михайлов, члены Президиума клуба Алексей Скитыба, Апти Эльмурзаев, Иван Григорьев, координатор «Здоровых Сил Севастополя» Артур Валис.

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» чествовали талантливого боксера Дмитрия Шиповского

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