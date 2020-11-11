«Доброволец» и «Здоровые Силы Севастополя» гордятся призером Чемпионата России по боксу среди женщин

Севастопольская спортивная общественность чествует свою Звёздочку — Елену Гапешину — бронзового призёра Чемпионата России 2020 года по боксу среди женщин.

Президент Федерации бокса Севастополя Ленур Курсеитов, вице-президенты Олег Надёжин и Дмитрий Голиков (руководитель ОД «Доброволец»), руководство и спортсмены боксёрского клуба «Фиолент», тренеры и наставники спортивной школы №4, участники ОД «Доброволец», члены объединения «Здоровые Силы Севастополя» поздравили Елену Гапешину с очередным спортивным достижением, поблагодарили за огромный вклад в развитие севастопольского бокса, за то очарование, которое такая хрупкая девушка привносит в такой серьёзный спорт как бокс, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Тренер талантливой спортсменки Руслан Давиденко присоединился к поздравлениям в адрес своей воспитанницы, а так же получил Благодарность от президента Федерации бокса за большой вклад в подготовку спортсменов, преумножающих спортивную славу Севастополя.

Чемпионат России по боксу среди женщин прошел в конце октября в Ульяновске. Мастер спорта международного класса Елена Гапешина завоевала «бронзу» в весовой категории 75 кг. Спортсменка уступила (решением судей) только победительнице соревнований — четырёхкратной чемпионке страны Зенфире Магомедалиевой.

Елена Гапешина начала заниматься боксом в 13 лет в Армянске, с 2014 года живёт в Севастополе, сейчас её тренер – Руслан Давиденко. Спортсменка представляла Россию в составе национальной сборной на турнире Euro Cup-2019, тогда она победила всех в весовой категории до 75 кг и привезла «золото». Также высшую награду в этой весовой категории Елена Гапешина завоевала на IV летней Спартакиаде молодежи России.

Фото и материалы: пресс-служба ОД «Доброволец».