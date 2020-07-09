«Доброволец» о секрете успеха: полномочия депутата, инициативы общественников и позиция неравнодушных горожан

Ни жара, ни холод не останавливает активных граждан, радеющих за родной город. На приём к лидеру ОД «Доброволец», депутату Совета Балаклавского МО Дмитрию Голикову пришёл житель Балаклавы, обеспокоенный состоянием некоторых детских и спортивных площадок района. Николай Михайлович – отставник, принципиальный человек, всей душой болеющий за Балаклаву, любящий дедушка, который гуляет с внуком по старинным улочкам приморского города. Мужчина, в прямом смысле, забил тревогу — детские площадки стали небезопасными для детишек. Он попросил депутата выехать на место.

Дмитрий Голиков делится «впечатлениями»:

На улице Аксютина спортивная площадка, помпезно открытая где-то год назад, стала смертельно опасной для посетителей. А площадка во дворе дома 11-а по улице Терлецкого, которую ждали не один год, удивляет своим ограждением — сетки-«рабицы» хватило чётко по границам площадки, то есть пара метров вправо-влево находится над косогором , заканчивающимся оживлённой дорогой. До беды один шаг.

Лидер «Добровольца» готовит депутатские запросы. Казалось бы, чья земля, тот и содержит (на балансе) площадки… Но, как говорится, «не все так просто и однозначно».

Тем не менее, Дмитрий Голиков уверен: ситуация разрешима. Главное, что в таком доверительном диалоге виден секрет успеха: Общественное Движение «Доброволец» объединяет полномочия депутата, инициативы общественников и позицию неравнодушных горожан.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».