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«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:12 28.02.2020

В Балаклаве, в уютной библиотеке им. А.И. Куприна прошла творческая встреча с севастопольским журналистом, писателем, краеведом Владимиром Илларионовым.  Так уж повелось, что практически на всех творческих вечерах, презентациях книг и литературных гостиных автора сопровождает его друг и соратник — руководитель ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков.

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

Наша совместная работа со временем переросла в дружбу, — признался лидер «Добровольца».

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

По словам Владимира, Дмитрий один из двух человек, которые сподвигли его начать литературную деятельность. До 2016-2017 года, по словам автора, у него даже не было мысли попробовать себя в литературе.

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

Книги Илларионова, которые охватили краеведение, туризм, историю, героический путь народа, как в мирное, так и военное время, стали поистине бесценным вкладом севастопольца в российскую литературу. Интерес к его творчеству постоянно растёт. Владимир с Дмитрием с удовольствием рассказывают людям и историю создания книг и моменты из их многолетней дружбы, которые стали сюжетами на страницах произведений Илларионова, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

 

«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

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