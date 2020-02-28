«Доброволец» о своих друзьях: в Балаклаве прошла творческая встреча с Владимиром Илларионовым

В Балаклаве, в уютной библиотеке им. А.И. Куприна прошла творческая встреча с севастопольским журналистом, писателем, краеведом Владимиром Илларионовым. Так уж повелось, что практически на всех творческих вечерах, презентациях книг и литературных гостиных автора сопровождает его друг и соратник — руководитель ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков.

Наша совместная работа со временем переросла в дружбу, — признался лидер «Добровольца».

По словам Владимира, Дмитрий один из двух человек, которые сподвигли его начать литературную деятельность. До 2016-2017 года, по словам автора, у него даже не было мысли попробовать себя в литературе.

Книги Илларионова, которые охватили краеведение, туризм, историю, героический путь народа, как в мирное, так и военное время, стали поистине бесценным вкладом севастопольца в российскую литературу. Интерес к его творчеству постоянно растёт. Владимир с Дмитрием с удовольствием рассказывают людям и историю создания книг и моменты из их многолетней дружбы, которые стали сюжетами на страницах произведений Илларионова, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».