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«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:35 06.10.2020

Объединение Общественного Движения «Доброволец» — «Здоровые Силы Севастополя» совместно с региональной организацией партии «Единая Россия» провели акцию, приуроченную ко Дню Учителя.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Руководитель молодёжного направления «Здоровых Сил Севастополя», сторонник партии «Единая Россия» Артур Валис организовал поздравления педагогов, которые уже не работают в школах, находятся на заслуженном отдыхе, но навсегда остались Учителями.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Преподаватели севастопольских школ №№ 1,3, 10 получили подарки от партийцев и общественников. Для многих из них визит молодёжи стал неожиданным приятным сюрпризом. В этот день действующие учителя получают бесчисленное количество поздравлений. Учителя, закончившие свою трудовую деятельность, как правило, ждут своих бывших учеников и коллег, которые работали рядом с ними на протяжении многих лет. Настоящим праздником для заслуженных педагогов стал визит юных партийцев и спортсменов, — говорится в сообщении пресс-службы ОД «Доброволец».

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Общественники уверены: важно, что молодое поколение не забывает работников образования, вырастивших не одно поколение горожан. Каждый из этих людей внёс неоценимый вклад в неповторимый, особый характер настоящих севастопольцев.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

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