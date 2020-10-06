«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и «Единая Россия» провели акцию ко Дню учителя

Объединение Общественного Движения «Доброволец» — «Здоровые Силы Севастополя» совместно с региональной организацией партии «Единая Россия» провели акцию, приуроченную ко Дню Учителя.

Руководитель молодёжного направления «Здоровых Сил Севастополя», сторонник партии «Единая Россия» Артур Валис организовал поздравления педагогов, которые уже не работают в школах, находятся на заслуженном отдыхе, но навсегда остались Учителями.

Преподаватели севастопольских школ №№ 1,3, 10 получили подарки от партийцев и общественников. Для многих из них визит молодёжи стал неожиданным приятным сюрпризом. В этот день действующие учителя получают бесчисленное количество поздравлений. Учителя, закончившие свою трудовую деятельность, как правило, ждут своих бывших учеников и коллег, которые работали рядом с ними на протяжении многих лет. Настоящим праздником для заслуженных педагогов стал визит юных партийцев и спортсменов, — говорится в сообщении пресс-службы ОД «Доброволец».

Общественники уверены: важно, что молодое поколение не забывает работников образования, вырастивших не одно поколение горожан. Каждый из этих людей внёс неоценимый вклад в неповторимый, особый характер настоящих севастопольцев.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».