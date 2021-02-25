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«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:02 25.02.2021

В канун празднования Дня защитника отечества севастопольские общественники поздравили с праздником ветеранов. Причем как известных, прославленных в прошлом спортсменов, тренеров, так и ветеранов Комитета государственной безопасности СССР, чьи имена долгое время не подлежали разглашению.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

Одними из первых поздравили с праздником ветеранов спорта Владимира Андреевича Мелянского, заслуженного журналиста Украины и России, редактора спортивных программ Севастопольского телевидения и Игоря Сергеевича Маслова, мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера Украины, заслуженного работника АР Крым, — сообщил координатор общественного объединения «Здоровые Силы Севастополя» Артур Таранов.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

Самые теплые слова и поздравления прозвучали в этот день в адрес ветеранов КГБ, живущих в Севастополе. Эти люди стояли на страже безопасности родины, их имена сегодня – уже не секрет, а часть нашей истории. Это: Яровой Владимир Куприянович — нейрохирург, ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ; Таранов Анатолий Михайлович — подполковник, служил в отделе правительственной связи; Неежмаков Анатолий Васильевич — полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ; Рябухин Александр Иванович — полковник, председатель совета ветеранов КГБ СССР в Севастополе; Сорокин Василий Яковлевич — майор КГБ, ветеран боевых действий в Афганистане. Они защищали наше Отечество. Ими гордятся севастопольцы.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

Активисты Общественного Движения «Доброволец», объединения «Здоровые Силы Севастополя», представители Федерации Бокса Севастополя в домашней дружеской обстановке вручили ветеранам продуктовые наборы передали многочисленные поздравления.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

Фото: Федерация бокса Севастополя.

«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

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