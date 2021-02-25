«Доброволец», «Здоровые силы Севастополя» и городская Федерация бокса помнят о ветеранах

В канун празднования Дня защитника отечества севастопольские общественники поздравили с праздником ветеранов. Причем как известных, прославленных в прошлом спортсменов, тренеров, так и ветеранов Комитета государственной безопасности СССР, чьи имена долгое время не подлежали разглашению.

Одними из первых поздравили с праздником ветеранов спорта Владимира Андреевича Мелянского, заслуженного журналиста Украины и России, редактора спортивных программ Севастопольского телевидения и Игоря Сергеевича Маслова, мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера Украины, заслуженного работника АР Крым, — сообщил координатор общественного объединения «Здоровые Силы Севастополя» Артур Таранов.

Самые теплые слова и поздравления прозвучали в этот день в адрес ветеранов КГБ, живущих в Севастополе. Эти люди стояли на страже безопасности родины, их имена сегодня – уже не секрет, а часть нашей истории. Это: Яровой Владимир Куприянович — нейрохирург, ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ; Таранов Анатолий Михайлович — подполковник, служил в отделе правительственной связи; Неежмаков Анатолий Васильевич — полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран КГБ; Рябухин Александр Иванович — полковник, председатель совета ветеранов КГБ СССР в Севастополе; Сорокин Василий Яковлевич — майор КГБ, ветеран боевых действий в Афганистане. Они защищали наше Отечество. Ими гордятся севастопольцы.

Активисты Общественного Движения «Доброволец», объединения «Здоровые Силы Севастополя», представители Федерации Бокса Севастополя в домашней дружеской обстановке вручили ветеранам продуктовые наборы передали многочисленные поздравления.

Фото: Федерация бокса Севастополя.