Доброволец спецотряда «Барс» из Севастополя: «Родина – она как мать»

Мужественные и отважные мужчины ежедневно встают на защиту своей страны. Их имена и позывные уже стали частью истории современной России. Один из героев – боец добровольческого отряда «Барс», командир отделения Николай. За плечами у Николая годы службы по контракту в отряде специального назначения.

В специальной военной операции я принимаю участие с 2023 года. Считаю важным и ценным то наследие, которое мы оставим, наследие нашего времени, мысли и действия, которые достанутся следующим поколениям. Человек отвечает не только за себя, и даже не только за близких – мы отвечаем за всё, что вокруг нас происходит, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

Мужчина признаётся, что Родина для него, как мама.

Родина – она как мать. Даже если она будет неправа во всём, я не перестану её любить, другой мамы просто не может быть, — отмечает Николай.

После возвращения в родной город ветеран боевых действий обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» в январе 2024 года за получением психологической помощи. Также Николай является участником проекта «Служу Отечеству», в рамках которого ветераны спецоперации и военкоры выступают перед молодёжью, и активно принимает участие в мероприятиях филиала фонда. Кроме того, он занимается предпринимательской и общественной деятельностью, возит гуманитарную помощь в зону СВО, увлекается спелеологией и ходит в горы.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя