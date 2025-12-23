Добровольцам отряда «Барс-Крым» вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Вручение удостоверений ветеранов боевых действий бойцам «Барс-Крым» по решению Министерства обороны Российской Федерации – заслуженное. Крымские ополченцы стоят на защите родной республики с 2014 года. А сегодня ваш вклад, профессионализм и высокий уровень подготовки отмечают все вышестоящие командиры и начальники, все, кто совместно с вами работает. Спасибо личному составу отряда «Барс-Крым». Уверен, что с такими людьми, как вы, у нас все получится. Победа будет за нами! – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов отметил отличный уровень взаимодействия бойцов в ходе последних учений, которые прошли в городе Симферополе вместе с представителями Министерства обороны РФ, силовых и правоохранительных структур. Как подчеркнул Глава Крыма, органы власти республики продолжат оказывать отряду «Барс-Крым» всю необходимую поддержку и содействие.

В ответном слове воины-добровольцы выразили признательность за оказанное доверие и пообещали продолжать выполнять все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи, делать все необходимое для защиты Родины.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым