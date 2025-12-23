Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Добровольцам отряда «Барс-Крым» вручили удостоверения ветеранов боевых действий
Новости Республики
Добровольцам отряда «Барс-Крым» вручили удостоверения ветеранов боевых действий
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Добровольцам отряда «Барс-Крым» вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 23.12.2025

Глава Республики Крым встретился с личным составом подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» и вручил бойцам удостоверения ветеранов боевых действий. Сергей Аксёнов поблагодарил защитников Крыма за мужество и смелость, которые они сегодня проявляют как на территории республики, так и за ее пределами.

Вручение удостоверений ветеранов боевых действий бойцам «Барс-Крым» по решению Министерства обороны Российской Федерации – заслуженное. Крымские ополченцы стоят на защите родной республики с 2014 года. А сегодня ваш вклад, профессионализм и высокий уровень подготовки отмечают все вышестоящие командиры и начальники, все, кто совместно с вами работает. Спасибо личному составу отряда «Барс-Крым». Уверен, что с такими людьми, как вы, у нас все получится. Победа будет за нами! – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов отметил отличный уровень взаимодействия бойцов в ходе последних учений, которые прошли в городе Симферополе вместе с представителями Министерства обороны РФ, силовых и правоохранительных структур. Как подчеркнул Глава Крыма, органы власти республики продолжат оказывать отряду «Барс-Крым» всю необходимую поддержку и содействие.

Узнайте больше:  Крымские учёные изучили феномен русофобии во взаимоотношениях России и Запада

В ответном слове воины-добровольцы выразили признательность за оказанное доверие и пообещали продолжать выполнять все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи, делать все необходимое для защиты Родины.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.