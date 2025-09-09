Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Добровольцы «Барс-Крым» отмечены наградами Министерства обороны России
Новости Республики
Добровольцы «Барс-Крым» отмечены наградами Министерства обороны России
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Добровольцы «Барс-Крым» отмечены наградами Министерства обороны России

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:06 09.09.2025

По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, бойцы теробороны наряду с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов являются оплотом обороны и защиты Крыма.

Вы пришли в «Барс-Крым» по зову сердца. Каждый из вас уже доказал свою надежность, ответственность, проявил свои лучшие качества в сложное для страны время. Гордимся вами и уверены, что ваша боеготовность будет только расти, а все поставленные задачи – выполняться вовремя и в полном объеме. По поручению Министра обороны России Андрея Рэмовича Белоусова добровольцы «Барс-Крым» отмечены ведомственными наградами, – сказал Глава республики.

Со словами признательности также выступил присутствовавший на церемонии губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который поблагодарил крымчан, вставших на защиту государственных интересов и участвующих в обеспечении территориальной неприкосновенности Крыма.

Узнайте больше:  Квартиры, танцы и овощи с огорода - Федеральная нотариальная палата об алиментных соглашениях﻿

В свою очередь, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Александр Туляганов отметил высокий уровень подготовки крымских бойцов, добавив, что федеральные органы власти продолжат работу по поддержке добровольческих отрядов, по расширению мер социальной защиты добровольцев и членов их семей.

За проявленные храбрость и мужество при выполнении боевых задач Александр Туляганов вручил крымчанам медали Министерства обороны РФ «Воин-доброволец».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x