Добровольцы «Барс-Крым» отмечены наградами Министерства обороны России

Вы пришли в «Барс-Крым» по зову сердца. Каждый из вас уже доказал свою надежность, ответственность, проявил свои лучшие качества в сложное для страны время. Гордимся вами и уверены, что ваша боеготовность будет только расти, а все поставленные задачи – выполняться вовремя и в полном объеме. По поручению Министра обороны России Андрея Рэмовича Белоусова добровольцы «Барс-Крым» отмечены ведомственными наградами, – сказал Глава республики.

Со словами признательности также выступил присутствовавший на церемонии губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который поблагодарил крымчан, вставших на защиту государственных интересов и участвующих в обеспечении территориальной неприкосновенности Крыма.

В свою очередь, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Александр Туляганов отметил высокий уровень подготовки крымских бойцов, добавив, что федеральные органы власти продолжат работу по поддержке добровольческих отрядов, по расширению мер социальной защиты добровольцев и членов их семей.

За проявленные храбрость и мужество при выполнении боевых задач Александр Туляганов вручил крымчанам медали Министерства обороны РФ «Воин-доброволец».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым