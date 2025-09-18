Добровольцы из Севастополя — полуфиналисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это масштабное мероприятие, направленное на поддержку лидеров социальных изменений и общественно значимых инициатив. Премия призвана находить и поддерживать тех, кто берет на себя ответственность за решение социальных проблем как в России, так и во всем мире.
Среди полуфиналистов этого сезона из Севастополя:
- Татьяна Жукова – представит город в номинации «Волонтер года»;
- Елена Браславская – поборется за звание «Наставника года»;
- Татьяна Куртева – в полуфинале номинации «Страна возможностей»;
- компания «Докстарклаб» с проектом «Экосистема профессионального и личностного развития врачей» представлена в номинации «Лидеры социальных изменений. МСП».
Помимо этого, стали известны результаты регионального этапа премии:
- Владимир Корниенко стал первым в номинации «Герои нашего времени», второе место заняла СРОО «СКК «Альфа-Выстрел», а на третьем место Севастопольская региональная общественная организация многодетных семей «Нас много»;
- Наталья Комашко победила в номинации «Код милосердия», второе место – у АНО «Центр комплексного сопровождения приемных семей «Рожденные сердцем», а на третьем месте – Севастопольская региональная общественная организация «Лига работников социальной сферы»;
- в номинации для участников до 18 лет «Поколение добра» первое место у Алисы Шпанберг, на втором месте – Илья Хорольский, а третье место заняла Анастасия Новоселова;
- «серебро» в номинации «Страна возможностей» разделили АНО «Корни» и Илья Давыдов;
Екатерина Кудревич победила в номинации «Устойчивое будущее».
Объявление победителей и торжественное вручение по итогам премии #МЫВМЕСТЕ пройдет в рамках Международного форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре 2025 года.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
