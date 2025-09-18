Прямо сейчас:
Добровольцы из Севастополя - полуфиналисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:13 18.09.2025

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это масштабное мероприятие, направленное на поддержку лидеров социальных изменений и общественно значимых инициатив. Премия призвана находить и поддерживать тех, кто берет на себя ответственность за решение социальных проблем как в России, так и во всем мире.

Среди полуфиналистов этого сезона из Севастополя:

  • Татьяна Жукова – представит город в номинации «Волонтер года»;
  • Елена Браславская – поборется за звание «Наставника года»;
  • Татьяна Куртева – в полуфинале номинации «Страна возможностей»;
  • компания «Докстарклаб» с проектом «Экосистема профессионального и личностного развития врачей» представлена в номинации «Лидеры социальных изменений. МСП».

Помимо этого, стали известны результаты регионального этапа премии:

  • Владимир Корниенко стал первым в номинации «Герои нашего времени», второе место заняла СРОО «СКК «Альфа-Выстрел», а на третьем место Севастопольская региональная общественная организация многодетных семей «Нас много»;
  • Наталья Комашко победила в номинации «Код милосердия», второе место – у АНО «Центр комплексного сопровождения приемных семей «Рожденные сердцем», а на третьем месте – Севастопольская региональная общественная организация «Лига работников социальной сферы»;
  • в номинации для участников до 18 лет «Поколение добра» первое место у Алисы Шпанберг, на втором месте – Илья Хорольский, а третье место заняла Анастасия Новоселова;
  • «серебро» в номинации «Страна возможностей» разделили АНО «Корни» и Илья Давыдов;
    Екатерина Кудревич победила в номинации «Устойчивое будущее».
Объявление победителей и торжественное вручение по итогам премии #МЫВМЕСТЕ пройдет в рамках Международного форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

