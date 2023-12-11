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Добровольцы собрались в одном месте

Добровольцы Крыма собрались в одном месте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:46 11.12.2023

С 8 по 10 декабря в городе Евпатория прошел форум «ДоброСлет» который объединил 100 молодых волонтеров и добровольцев со всех уголков Крыма. Мероприятие было направлено на поддержание волонтерской деятельности, помощи нуждающимся и развитие молодежной политики в Республике Крым.

На протяжении двух дней участники проходили различного рода мастер-классы, решали кейсы и участвовали в конференциях со спикерами в сфере добровольчества и представителями молодежной политики. Особое внимание уделили теме помощи и поддержке военнослужащих во время сложной военной ситуации. Бойцы Крымского регионального отделения приняли участие в качестве волонтеров и участников слета.

ДоброСлет это не просто форум для волонтеров, это место невероятной энергии и добра, которую несет и дарит каждый из тех, кто в нем участвует. За эти два дня я увидела и поняла, что в Крыму есть огромное количество людей, которые заряжены помогать тратить все свои силы и средства на нуждающихся. Невероятными были лекции и диалоги со спикерами-добровольцами и участниками СВО, их искренние истории, которые безумно мотивируют и заставляют верить в добро, — отмечает боец студенческого педагогического отряда «Гранат» Мария Федичкина. 

Прошел мастер-класс по тактической медицине, уникальная возможность овладеть необходимыми навыками и знаниями, которые могут спасти чью-то жизнь в сложных условиях. Волонтеры научились оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях и применять основные тактические приемы раневого лечения.

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Была организована встреча волонтеров с женами и матерями участников СВО. Это был особый и трогательный момент, где женщины, поддерживающие наших героев, смогли встретиться и пообщаться с участниками перед их выездом.

ДоброСлет стал важным событием для крымского волонтерского сообщества. Мы стремились создать платформу, где молодые люди могли обмениваться опытом, учиться новым навыкам и вдохновляться. Видеть такой энтузиазм и готовность помогать в сложных ситуациях – это наше общее достижение. Мы гордимся тем, что смогли объединить столь многих преданных волонтеров в сердце Евпатории, – говорит мастер штаба студенческих отрядов КФУ им. В.И. Вернадского Абдулаз Буриев. 

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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