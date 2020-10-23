Догадался, что нашёл наркотики, и решил продать. Происшествие в Красноперекопске

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» был задержан 50-летний житель города по подозрению в сбыте наркотиков.

Полицейские получили оперативную информацию и задержали безработного ранее не судимого мужчину. Оперативники задокументировали факт сбыта гражданину, осуществлявшему проверочную закупку, наркотического средства в фольгированном свертке. Содержимое свертка было отправлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона. Задержанный пояснил, что сам он наркотики не употребляет, а сверток из фольги случайно нашел в районе железнодорожных путей. Догадываясь, что порошок в свертке является наркотическим средством, решил его продать приятелям. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств).

Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.