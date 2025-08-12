Доходная и расходная части крымского бюджета на 2025 год увеличены

Вице-премьер уточнила, что законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 25,1 млрд руб. (в том числе налоговые и неналоговые доходы — на 20,3 млрд руб., безвозмездные поступления — на 4,8 млрд руб.) до 254,7 млрд руб., расходов – на 37,3 млрд руб. до 270,9 млрд руб. и дефицита – на 12,1 млрд руб. до 16,2 млрд руб., который полностью обеспечен его источниками финансирования.

Корректировка бюджета связана с актуализацией доходной и расходной частей, перераспределением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации. Изменения коснутся ресурсного обеспечения 44 главных распорядителей бюджетных средств республики, — подчеркнула Ирина Кивико.

Главный финансист Крыма отметила, что законопроектом также предусмотрена индексация в 1,076 раза с 1 октября месячных должностных окладов, окладов денежного содержания и ставок заработной платы лиц, указанных в статьях 6 и 18 Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Кроме того, запланирована корректировка параметров 26 государственных программ.

В части увеличения расходной части бюджета в 2025 году дополнительно будет направлено: на здравоохранение — 2,4 млрд руб. (в том числе на капитальные ремонты и строительство объектов здравоохранения, создание современной инфраструктуры приемных отделений медицинских организаций, приобретение движимого имущества для учреждений здравоохранения), на образование – около 2 млрд руб. (в том числе повышение зарплат педагогов, ремонт школ и детсадов, закупка учебных материалов), на сферу ЖКХ – 2,9 млрд руб. (в том числе приобретение коммунальной техники, благоустройство дворов и общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок), на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,7 млрд руб.

Зампред добавила, что планируемые корректировки проекта закона в части планового периода 2026 и 2027 годов повлекли за собой увеличение общего объема доходов и расходов республиканского бюджета на 427,3 млн руб. и на 33,7 млн руб. соответственно (в 2026-2027 годах предусмотрено увеличение налоговых и неналоговых доходов на 16,4 млрд руб. и на 16,2 млрд руб. соответственно). Изменение запланированного на 2026-2027 годы дефицита республиканского бюджета законопроектом не предусматривается.

Реализация предусмотренных законопроектом мероприятий позволит обеспечить повышение эффективности, прозрачности формирования и исполнения бюджета Республики Крым. Наряду с этим вносимые изменения нацелены на обеспечение приоритетности при увеличении объемов расходов, направленных как на развитие региона, так и на решение первоочередных и социально – значимых расходов. Прежде всего, это касается социальных выплат, модернизации инфраструктуры, здравоохранения и образования. А предусмотренный законопроектом рост собственных доходов республики более чем на 20 млрд рублей напрямую свидетельствует о развитии экономики и в регионе, — подытожила Ирина Кивико.

С подробностями принятых изменений в бюджет 2025-2027 можно ознакомиться в слайдах ниже.

Справка: Подготовленный Минфином Крыма проект закона предварительно получил положительное заключение как от Минфина РФ, так и был одобрен депутатами на заседании Комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Государственного совета РК.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК