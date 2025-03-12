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Документы, сформированные в Севастополе до 2014 года, передадут на хранение в Нотариальную палату Севастополя﻿
фото: pxhere.com

Документы, сформированные в Севастополе до 2014 года, передадут на хранение в Нотариальную палату Севастополя﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 12.03.2025

На заседании Правительства Севастополя одобрен проект закона «Об архивном деле в городе Севастополе».

По сути, это первый шаг к упорядочению хранению, комплектованию, учёту и использованию нотариальных документов, которые были сформированы в Севастополе до Русской весны, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

До сегодняшнего дня федеральное законодательство не регулировало вопрос о том, что делать с документами украинского периода в Севастополе. Сейчас они хранятся у частных нотариусов города Севастополя, но процесс работы с ними должен быть унифицирован, и этот процесс должен быть под присмотром у единого органа — Нотариальной палаты города Севастополя.

Поэтому теперь, после одобрения Правительством, законопроект будет внесён в Законодательное Собрание, а уже после принятия закона совместно с Нотариальной палатой будет разработан порядок хранения и использования документов.

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Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев поручил коллегам из Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя тщательнейшим образом проработать этот порядок, чтобы процедура передачи всех документов была строго регламентирована и обеспечивала возможность их дальнейшего хранения, комплектования, учета и использования.

источник: Нотариальная плата Севастополя 

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