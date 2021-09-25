Долг платежом красен, но обещанного три года ждут? «CreditDebt» — взыскание задолженности с физлиц в Украине

Знаете, поговаривают, что долги нужно уметь прощать… Любые: и нематериальные, и материальные. Дескать, так легче жить, когда ни ты, ни тебе никто не должен. Кто ж поспорит! Но правда жизни… как ни крути…, а такова: весь мир делится на две «плюс-минус» одинаковые когорты — имеющих долги, и тех, кто является кредиторами. Будь-то в официальном порядке (кредитование у финансовых организаций), или же в личном, когда «физик» одолжил деньги у «физика» (у родных, друзей, близких и т.д.). И теперь о главном: по статистике последнего времени, число должников стремительно растёт, причём одновременно увеличивается и число тех, кто эти самые задолженности гасить не стремится. По разным, разумеется, причинам: от — «не могу, потому как банкрот», до — «не хочу».

Как быстро среднестатистический должник всё-таки возвращает долг? Сроки, конечно, зависят от сумм, однако в очень многих случаях, действительно, «обещанного три года ждут». Можно ли ускорить процесс возврата задолженности законными методами? Однозначно. Через суд (или в рамках досудебного урегулирования спора), в частности, при помощи специализированных компаний, оказывающих коллекторские услуги. При этом будут задействованы все «рычаги», в том числе — деньги будут «искать» (официально!) на счетах должника, если он по каким-то причинам так и не пойдёт на добровольное решение проблемы. Хотя и здесь не всё так просто — в законодательстве чётко определено, с каких счетов запрещено взыскание задолженности физического лица. Но как бы там ни было, говорят специалисты ООО «Кредит Долг солюшенз», а такой метод возврата средств на день сегодняшний самый эффективный. Причём, как бы это неожиданно не прозвучало, но и с пользой для обеих сторон долгового спора:

Мы, к примеру, используя современные подходы и модели по урегулированию задолженности, не только эффективно возвращаем средства клиентам, но одновременно с этим, помогаем найти выход из сложной ситуации для каждого заемщика. При этом наши принципы базируются на: соответствии этическим и юридическим нормам; клиентоориентированном подходе; высококвалифицированном сервисе, — озвучивают свой алгоритм работы в ООО «Кредит Долг солюшенз».

Долг физлица — принудительное взыскание. Как?

Здесь стоит отметить честно, когда речь заходит о принудительном взыскании долгов, то у большинства из нас фантазия рисует жутких громил, выносящих двери и вооружённых утюгами. Успокоим: коллекторская деятельность на день сегодняшний сильно «зарегламентирована» государством. Единственное предупреждение тем, кто планирует обращаться к коллекторам за помощью: чтобы не попасть таки в криминальную историю, обращайтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в компании, которые работают официально, на основании соответствующих лицензий, а значит — придерживаясь целиком и полностью законодательных норм.

В целом же, если говорить о процессе принудительного взыскания долгов с физического лица, то он довольно прост и состоит из нескольких этапов:

коллекторы готовят документы, в которых представляются доказательства по поводу того, кто кому и сколько должен.

пишутся претензии должнику.

подаётся в суд исковое заявление.

А далее — заседание суда и определение вердикта. И уже после этого стартует процесс возврата средств. Опять-таки в установленном законом порядке. То есть:

должник получает, как правило, 30 дней форы, чтобы разобраться в своих делах и вернуть деньги кредитору без принудительных мер со стороны Государственной исполнительной службой.

если 30 дней прошли, а средства так до кредитора и не дошли, то должнику стоит готовиться к тому, что в дело «пойдут» его счета, его имущество, а также будут применены другие меры принудительного возврата средств, которые были предусмотрены судом.

Возврат долга — лучше добровольно

Говоря о процессе взыскания задолженностей, специалисты ООО «Кредит Долг солюшенз» отмечают: при помощи коллекторского агентства можно решить вопрос с возвратом долгов самого разного толка: связанных со сферой ЖКХ, по кредитам, в рамках семейных споров, долгов, возникших в ходе бизнеспроектов и т.д.

Но! Эксперты, защищая интересы кредиторов, дают дельный совет и должникам: не доводить дело до суда, а всё-таки сосредоточится и решать проблемы в порядке досудебных соглашений. Говорят, такой вариант в большинстве случаев более выгоден как стороне взыскивающей средства, так и деньги возвращающей. Меньше нервотрёпки точно, к тому же можно достигнуть определённых договорённостей, которые сделают процесс возврата более комфортным.