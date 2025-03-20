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Долги - потомкам: получателей наследства хотят освободить от штрафов за просрочку кредита﻿
иллюстрация: pxhere.com

Долги — потомкам: получателей наследства хотят освободить от штрафов за просрочку кредита﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:02 20.03.2025

На заседании Комитета Госдумы по финансовым рынкам поддержали к рассмотрению в первом чтении законопроект, предлагающий запретить банкам начислять штрафы за просрочки по кредитам во время между смертью заемщика и открытием наследства.

Как рассказала одна из авторов инициативы депутат Наталья Костенко, сейчас наследники, еще не получив активы, уже оказываются должны банкам штрафы за кредиты, о которых могут даже не знать:

Нами предложено на эти шесть месяцев между смертью человека и вступлением в наследство законодательно запретить банкам начислять штрафные санкции за просрочку платежей.

Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков согласился с необходимостью и логичностью этой инициативы.

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источник: Парламентская газета

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