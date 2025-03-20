Долги — потомкам: получателей наследства хотят освободить от штрафов за просрочку кредита﻿

На заседании Комитета Госдумы по финансовым рынкам поддержали к рассмотрению в первом чтении законопроект, предлагающий запретить банкам начислять штрафы за просрочки по кредитам во время между смертью заемщика и открытием наследства.

Как рассказала одна из авторов инициативы депутат Наталья Костенко, сейчас наследники, еще не получив активы, уже оказываются должны банкам штрафы за кредиты, о которых могут даже не знать:

Нами предложено на эти шесть месяцев между смертью человека и вступлением в наследство законодательно запретить банкам начислять штрафные санкции за просрочку платежей.

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