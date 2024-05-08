Долги в наследство? Нужно ли платить по долгам умерших родителей

«Полгода назад у меня почти одновременно умерли мама и папа. После них осталось совместно нажитое имущество: квартира и дача. Они были оформлены на папу. Еще и у мамы, и у папы остались долги.

Я вступила только в наследство от папы, так как все имущество оформлено на него. В наследство от мамы вступать не стала: оформлять там почти нечего — только долги.

Сейчас мне звонят кредиторы и требуют погасить мамины долги. Говорят, что имущество у родителей было совместно нажитое. Объясните, должна ли я что-то платить?»

Увы, погасить мамины долги придется. Но только если их размер не превышает стоимость квартиры и дачи. Вы пишете, что недвижимость совместно нажитая, то есть по закону она принадлежала вашим родителям пополам. Неважно, кто был собственником по документам.

Долги на самом деле тоже общие, а не мамины и папины. Предположу, что речь о кредитах, которые они оформляли в браке. Тогда подразумевается, что мама действовала с согласия папы и папа был обязан на равных с мамой вернуть деньги.

Почему долги родителей перешли по наследству. Из вопроса следует, что ни один из ваших родителей не оставил завещания и что умерший позже родитель не успел обратиться к нотариусу за наследством. Предположу также, что ваша семья состояла из трех человек и других наследников нет.

Неважно, что вы не подавали заявление на принятие наследства от мамы. Нельзя отказаться от части наследства, причитающегося по одному из основанию. Даже если бы вы не обратились за наследством от папы, но остались жить в родительской квартире, вам по наследству перешли бы и квартира, и дача, и долги. Поскольку невозможно установить, какая именно половина квартиры была мамина, пользуясь всей квартирой, вы приняли и мамину долю имущества и долгов.

Банк легко докажет, что вы приняли наследство путем фактических действий, ведь речь о недвижимости. Использование квартиры доказывают прописка, оплата квитанций за ЖКУ, покупка в квартиру новой мебели и так далее. Например, когда сами наследники доказывают, что фактически приняли наследство, они могут сослаться, что приходили поливать цветы или унесли семейный фотоальбом. Даже внесение платы по папиному кредиту уже считается принятием в наследство родительских кредитных обязательств и недвижимости.

Когда один из ваших родителей умер сразу после другого, не успев обратиться к нотариусу за принятием наследства, к вам перешло его право наследовать. Это называется наследственной трансмиссией. Когда после смерти папы вы обратились к нотариусу, он не стал требовать выделить мамину супружескую долю из имущества, титульным собственником которого был папа. После смерти вашей мамы осталось два наследника: вы и ваш папа. Маме принадлежала половина квартиры и дачи, приобретенных в браке. Если бы папа не умер или не отказался от наследства в вашу пользу, он унаследовал бы четверть квартиры и дачи. Тогда вы бы унаследовали четверть от мамы и три четверти от папы как единственная наследница. Поскольку других наследников и наследства со стороны нет, результат один и тот же. И если бы папа унаследовал от мамы четверть, а потом передал вам, и если бы вы приняли наследство от мамы в результате трансмиссии. То есть мамины долги придется выплатить. Но, возможно, возвращать придется не всю сумму. Например, если квартира и дача ветхие и стоят суммарно 2 млн рублей, а кредитов после родителей осталось на 3,5 млн, вы должны будете вернуть банкам только 2 млн рублей или передать недвижимость в счет уплаты долга. Оставшуюся сумму кредиторы должны будут списать. Когда можно не возвращать родительские долги. Если бы до кредитов родители оформили брачный договор, все последующие долги могли бы стать личными, а совместно нажитое имущество — личным имуществом того собственника, на которого оно зарегистрировано. Если истек срок давности. Например, ваша мама взяла кредит в 2015 году, в 2018 году перестала его платить, а в 2020 году умерла. Получается, что с 2018 года кредитор знал, что платежи просрочены, но не требовал вернуть деньги. Трехлетний срок исковой давности истек в 2021 году . С этого момента можно отказаться возвращать деньги. Если бы кредитор обратился в суд, можно было сообщить судье, что срок давности истек, — и суд встал бы на вашу сторону. Если остаток кредита застрахован. Обычно банки предлагают более выгодные проценты, если застраховать остаток по кредиту на случай смерти или инвалидности. Правда, чем старше заемщик, тем дороже страховка, поэтому люди зачастую от нее отказываются. Возможно, такой полис был и у вашей мамы — бумажный или электронный. Есть страховка или нет, точно знает только банк. Напишите туда запрос. Письменный ответ пригодится, если позже вы обнаружите страховой полис, о котором кредитор умолчал. источник: Нотариальная палата Севастополя