Должники и взыскатели могут узнать о ходе исполнительного производства через портал Госуслуг

На портале Госуслуг заработал новый сервис ФССП России, с помощью которого должники и взыскатели смогут получить оперативную информацию о ходе исполнительного производства.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

На портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать​ ходатайство​ или другое​ заявление​ в рамках исполнительного производства.

Источник: Нотариальная палата Севастополя