Должники и взыскатели могут узнать о ходе исполнительного производства через портал Госуслуг

На портале Госуслуг заработал новый сервис ФССП России, с помощью которого должники и взыскатели смогут получить оперативную информацию о ходе исполнительного производства.
Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.
На портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
Источник:
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..