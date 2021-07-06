Должностное лицо подозревается в халатности, повлекшей гибель ребёнка в Джанкое

На днях мы рассказывали о трагедии в Джанкое. Там, на спортивной площадке по улице Нестерова на 11-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку) по факту гибели ребенка в результате падения на него футбольных ворот. Но не только по этой статье!

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении инженера по строительному контролю МКУ «УЦиЦО учреждений г. Джанкой». Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что между районной администрацией и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории по улицам Нестерова и Восточная. Подрядчик выполнил обустройство спортивной площадки близ дома 25 по ул. Нестерова, где также были установлены кустарно изготовленные металлические ворота для мини-футбола. Инженером, ответственным за контроль данного объекта, осуществлена приемка выполненных работ. В то же время должностное лицо знало, что установленные ворота не были надлежащим образом зафиксированы, не имели документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей (сертификата качества, декларации соответствия, технического паспорта) и не прошли добровольной сертификации для использования в качестве спортивного инвентаря, — сообщили в Следкоме.

В результате халатные действия должностного лица привели к трагедии: незакрепленные металлические ворота 18 июня упали на 11-летнего мальчика.

В ходе следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за соблюдение всех норм и требований безопасности при оборудовании и введении в эксплуатацию данного объекта; установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в результате которого погиб ребенок, — отметили в Следкоме.

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.