Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Евпатории получил благотворительную помощь

26 июня благотворительный фонд «Память поколений» совместно с Mriya Resort & SPA передали ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» средства реабилитации – 80 медицинских кроватей с матрасами, постельным бельем, прикроватными тумбами и другим необходимым оборудованием на общую сумму в 2,9 млн рублей. Новое оборудование поможет учреждению улучшить условия проживания и лечения своих подопечных.

Церемония вручения средств реабилитации прошла на территории дома-интерната, в ней приняли участие: заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев, председатель Всероссийского общества инвалидов Сергей Поддубный, заместитель директора по социальной работе ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эмине Абляева, директор по работе с персоналом Mriya Resort & SPA Екатерина Чалая и руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Лысова Эльнора.

Сейчас в доме-интернате проживает 151 подопечный. Мы хотим создать для них максимально комфортные условия проживания и, конечно, обновление материально-технической базы очень сильно поможет в этом! Новое оборудование особенно важно для маломобильных жителей дома-интерната – они смогут быть более самостоятельными, при этом безопасность повысится!, – отмечает заместитель директора по социальной работе ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Mriya Resort уже не первый год поддерживает пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы осуществляем социальную деятельность в Крыму с 2019 года: ежегодно оказываем медицинские услуги в медицинском центре Mriya Life, ежемесячно доставляем гуманитарную помощь с помощью корпоративных волонтеров, ежемесячно реализуем акции преемственности опыта поколений и уважительного отношения детей к людям пожилого возраста с 3 школами. Корпоративный волонтерский центр реализовал уже более 120 благотворительных акций для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей. Со своей помощью мы давно вышли за пределы Ялты, где находится наш курорт, на республиканский уровень. Чтобы помощь была максимально эффективной, нам был нужен сильный партнер с хорошей экспертизой в помощи пожилым, и мы его нашли: мы знаем, какие проблемы есть в нашем регионе, а эксперты фонда «Память поколений» – как их решать, – рассказала Екатерина Чалая, директор по работе с персоналом Mriya Resort & SPA.

ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – не первое учреждение Крыма, которому оказана помощь этим благотворительным тандемом. В прошлом году дом престарелых в Левадии получил медицинское оборудование и мебель для нового отделения на сумму более 3 млн рублей. Оба учреждения выбраны не случайно: Министерство труда и социальной защиты РК дает рекомендации, каким домам-интернатам и домам престарелых региона нужна помощь в первую очередь. Такой подход позволяет не просто «снять боль» одного конкретного дома-интерната, а системно решать социальные задачи региона.

Максим Теряев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым:

В регионе три дома-интерната, поэтому поддержка каждого, обновление оборудования и другая помощь стратегически важны для Республики Крым. Мы рады, что у нас появились партнеры федерльного уровня, которые помогают нам решать задачи эффективно и быстро.

Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений»:

Наш фонд с 2015 года оказывает адресную медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других действий, а также помогает госпиталям ветеранов войн и социальным учреждениям. В Крыму, за время работы фонда, мы помогли 152 ветеранам на сумму более 20 млн рублей. В 2016 году передали Сакскому военному клиническому санаторию им. Пирогова многофункциональные кровати, а в 2019 – для Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн поставили реабилитационное и диагностическое оборудование. В прошлом году мы впервые помогали совместно с партнерами Mriya Resort & SPA и в этом году рады продолжить нашу совместную помощь!

О благотворительном фонде «Память поколений»

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За восемь лет деятельности фонда более 18,5 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую помощь: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

Ежегодно фонд проводит одну из самых масштабных благотворительных акций в стране — «Красная гвоздика». С апреля по июнь волонтеры по всей России выходят на улицы своих городов и распространяют значки с гвоздикой за пожертвования. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам.

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