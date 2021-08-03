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Дом-музей А.П. Чехова в Ялте намерен экспонировать одежду семьи писателя. Впервые...

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте намерен экспонировать одежду семьи писателя. Впервые…

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 19:58 03.08.2021

При поддержке Министерства культуры Республики Крым, благодаря усовершенствованию материально-технической базы Дома-музея А.П. Чехова — приобретения специальных манекенов, позволяющих представить посетителям предметы гардероба, стало возможным создание новой экспозиции «Я старая представительница молодого поколения», демонстрирующей одежду первого директора дома-музея, сестры писателя Марии Чеховой.

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте намерен экспонировать одежду семьи писателя. Впервые...

Музей впервые представит повседневные платья Марии Чеховой, а также ее деловой костюм, в котором она получала награды и находилась на заседаниях городской думы, депутатом которой являлась. Кроме того, экспозиция включает шляпки, зонтики, блокноты и различные изящные дамские вещицы, принадлежавшие сестре писателя. На выставке будут и другие уникальные предметы из фондового собрания: подлинные фотографии, украшения, духи, предметы быта. Особого внимания заслуживает художественная коллекция подлинных работ живописи Марии Чеховой, мастерство которой формировалось под влиянием таких именитых мастеров, как Исаак Левитан, Константин Коровин и Валентин Серов, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Эксклюзивная выставка продлится с 12 августа по 3 сентября.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте намерен экспонировать одежду семьи писателя. Впервые...

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