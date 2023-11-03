Дом-музей А.П. Чехова в Ялте запустил месяц ретрофильмов

В сотрудничестве с Крымским киномедиацентром Дом-музей А.П. Чехова в Ялте в виртуальном концертном зале, созданном по национальному проекту «Культура», организует по выходным в ноябре показы ретрофильмов. Зрителям будут представлены три легендарные киноленты.

В рамках празднования Дня народного единства и Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» 4 ноября в 18:30 можно будет совершенно бесплатно увидеть фильм Александра Файнциммера «Девушка с гитарой» 1958 года. Роли исполняют всеми любимые артисты: Людмила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская, Борис Петкер и Сергей Блинников. «Девушка с гитарой» — первый художественный фильм, посвященный Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Ко Всемирному Дню ребенка 19 ноября в 16:00 в музее покажут фильм Динары Асановой «Пацаны». В главных ролях: Валерий Приемыхов и тринадцатилетний Андрей Зыков.

Ко Дню матери 25 ноября в 16:00 на экране представят картину «Женщины». В ролях: Нина Сазонова, Инна Макарова, Галина Яцкина, Виталий Соломин. Мелодрама, состоящая из трех новелл, рассказывает о непростой судьбе женщин, которые не только в одиночку растили детей, но и продвигались по карьерной лестнице.

Подробнее на сайте музея.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым