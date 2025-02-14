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Дом ребёнка «Ёлочка» в Симферополе нуждается в капремонте
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Дом ребёнка «Ёлочка» в Симферополе нуждается в капремонте

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:45 14.02.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил  ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка».

Это единственное в Крыму учреждение, которое оказывает помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также имеющим проблемы со здоровьем.

Здание, построенное в 1979 году, требует капитального ремонта, включая обновление помещений, фасада и кровли, инженерных сетей водоснабжения и канализации, а также модернизации прачечной, – цитирует пресс-служба Юрий Гоцанюка.

По словам Председателя Правительства, в конце прошлого года учреждение получило положительное заключение государственной экспертизы, и в настоящее время ведется работа по определению источника финансирования для необходимых мероприятий.

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На сегодняшний день в Доме ребёнка на полном государственном обеспечении проживает 71 ребёнок, среди которых 20 проходят реабилитацию как инвалиды, 9 имеют паллиативный статус, а 10 находятся на временном воспитании.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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