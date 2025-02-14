Дом ребёнка «Ёлочка» в Симферополе нуждается в капремонте

По словам Председателя Правительства, в конце прошлого года учреждение получило положительное заключение государственной экспертизы, и в настоящее время ведется работа по определению источника финансирования для необходимых мероприятий.

На сегодняшний день в Доме ребёнка на полном государственном обеспечении проживает 71 ребёнок, среди которых 20 проходят реабилитацию как инвалиды, 9 имеют паллиативный статус, а 10 находятся на временном воспитании.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым