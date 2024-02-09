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«Дом РФ»: более 30 тысяч многодетных семей получили землю под ИЖС
фото: pikist.com

«Дом РФ»: более 30 тысяч многодетных семей получили землю под ИЖС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:26 09.02.2024

Более 30 тыс. многодетных семей бесплатно получили земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) при содействии института развития ДОМ.РФ, сообщается на сайте правительства России.

Так, по линии института развития с 2012 года в 41 регионе более 30 тыс. таких (многодетных – ИФ) семей безвозмездно получили землю под строительство частных домов. Общая площадь переданных участков составила 11,4 тыс.га, — приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Как уточняется, на этих участках уже построено более 200 тыс. кв.м жилья.

В пятерку субъектов РФ, наиболее активно предоставляющих земельные участки, входят Тюменская (3,5 тыс.) и Ростовская (более 3 тыс.) области, Республики Хакасия (около 2,9 тыс.) и Татарстан (2,1 тыс.), а также Краснодарский край (более 2 тыс.).

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Безвозмездная передача земель в собственность предусмотрена семьям, имеющим трех и более детей. Полномочия по управлению и распоряжению такими участками при содействии госкомпании переданы профильной правительственной комиссией регионам.

В 2023 году было образовано 963 участка (в 1,5 раза больше, чем в 2022 году), семьям предоставили 760 участков, объектами инфраструктуры обеспечены 2 830 участков.

источник: Интерфакс-Недвижимость

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