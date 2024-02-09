«Дом РФ»: более 30 тысяч многодетных семей получили землю под ИЖС

Более 30 тыс. многодетных семей бесплатно получили земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) при содействии института развития ДОМ.РФ, сообщается на сайте правительства России.
Так, по линии института развития с 2012 года в 41 регионе более 30 тыс. таких (многодетных – ИФ) семей безвозмездно получили землю под строительство частных домов. Общая площадь переданных участков составила 11,4 тыс.га, — приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
Как уточняется, на этих участках уже построено более 200 тыс. кв.м жилья.
В пятерку субъектов РФ, наиболее активно предоставляющих земельные участки, входят Тюменская (3,5 тыс.) и Ростовская (более 3 тыс.) области, Республики Хакасия (около 2,9 тыс.) и Татарстан (2,1 тыс.), а также Краснодарский край (более 2 тыс.).
Безвозмездная передача земель в собственность предусмотрена семьям, имеющим трех и более детей. Полномочия по управлению и распоряжению такими участками при содействии госкомпании переданы профильной правительственной комиссией регионам.
В 2023 году было образовано 963 участка (в 1,5 раза больше, чем в 2022 году), семьям предоставили 760 участков, объектами инфраструктуры обеспечены 2 830 участков.
источник: Интерфакс-Недвижимость
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