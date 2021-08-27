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ДОМ.РФ планирует построить арендные дома во всех регионах страны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 27.08.2021

О том, что есть планы построить арендные дома во всех регионах страны, рассказал гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде.

Сейчас развиваются проекты запуска арендных домов в Тюмени, Екатеринбурге, Мурманске, Магадане, Владивостоке, рассказал Мутко. «Мы хотим в каждом из субъектов РФ построить хотя бы один арендный дом, показать, что это такое, — цитирует Виталия Мутко Российская газета. — Арендные дома ДОМ.РФ — это современные новостройки, где предоставляются различные сервисы, работают консьержи. Арендные дома ДОМ.РФ — это как коммерческая и корпоративная аренда, жилье для студентов, так и социальная аренда. Такой арендный дом был запущен в мае нынешнего года в Воронеже — жильцам определенных категорий компенсируется часть арендной платы. «Человек не должен платить больше 30% семейного бюджета. Это очень важно.

Развитие арендного жилья обсуждалось на встрече гендиректора ДОМ.РФ с президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа. Не менее 40% россиян, нуждающихся в жилье, не купят квартиру в ипотеку даже при нулевой ставке, отметил Мутко. Решением проблемы может стать арендное жилье. Сейчас эта работа идет в качестве эксперимента. У ДОМ.РФ есть 13 домов по всей стране, девять тысяч квартир.

Для развития системы арендного жилья даже не потребуются государственные деньги, пояснил Мутко на встрече с президентом. Компания приобретает жилой дом, допустим, на 300 квартир. Часть из них сдается по рыночной стоимости.

Но семья, в которой доход не более 1,5 МРОТ на человека, не может заплатить. Мы исходим из того, что она должна заплатить 30% от этой стоимости, шесть тысяч за двухкомнатную квартиру, а регион и мы из своей прибыли субсидируем эту ставку. Мы такой эксперимент открыли и сейчас эту работу ведем, — говорит Виталий Мутко.

Источник: Российская газета

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ДОМ.РФ планирует построить арендные дома во всех регионах страны

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