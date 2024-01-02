Дома из сип-панелей: технология строительства со многими преимуществами

Дома из сип-панелей (сип-панели) представляют собой структуру, состоящую из двух слоев OSB-плит (ориентированной стружечной древесины), между которыми находится изоляционный материал, обычно полистирол или полиуретан. Эти панели создают прочную и теплоизолированную конструкцию для строения домов.

Востребованность этой технологии возведения зданий объясняется её высокой эффективностью, экономией времени и ресурсов при строительстве, а также современным требованиям к энергосбережению и устойчивости к окружающей среде. Именно поэтому сегодня строят дома из сип-панелей в Перми, в Казани, в Подмосковье, в Сургуте, в Крыму — они одинаково эффективно «работают» во всех регионах России.