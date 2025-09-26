Дома в Крыму активно покупают жители ДФО, Сибири и других округов РФ

Сейчас, с точки зрения проживания, Крым — это комфортный регион России. Я езжу по селам, вижу во многих поселениях Симферопольского, Бахчисарайского районов, что [жилые дома на] многих улицах скуплены приезжими с Дальнего Востока, Сибири и так далее. Это те, кто хочет жить в более благоприятных климатических условиях, — сказал он.

Ранее в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона сообщили, что средняя цена жилья за один квадратный метр на вторичном рынке в Республике Крым составляет 128 049 рублей, что на 18,6% выше, чем в среднем по России. Рост цен обусловлен, в том числе, ростом спроса на недвижимость в связи с запуском ипотечных программ с государственной поддержкой и программ проектного финансирования, а также повышенным спросом на жилье в Крыму со стороны жителей других регионов РФ.

источник: ТАСС