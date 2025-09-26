Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Дома в Крыму активно покупают жители ДФО, Сибири и других округов РФ
Новости Республики
Дома в Крыму активно покупают жители ДФО, Сибири и других округов РФ
иллюстрация: pikist.com

Дома в Крыму активно покупают жители ДФО, Сибири и других округов РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:04 26.09.2025

Жители Дальнего Востока, Сибири и других округов России активно покупают недвижимость в Республике Крым, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Сейчас, с точки зрения проживания, Крым — это комфортный регион России. Я езжу по селам, вижу во многих поселениях Симферопольского, Бахчисарайского районов, что [жилые дома на] многих улицах скуплены приезжими с Дальнего Востока, Сибири и так далее. Это те, кто хочет жить в более благоприятных климатических условиях, — сказал он.

Ранее в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона сообщили, что средняя цена жилья за один квадратный метр на вторичном рынке в Республике Крым составляет 128 049 рублей, что на 18,6% выше, чем в среднем по России. Рост цен обусловлен, в том числе, ростом спроса на недвижимость в связи с запуском ипотечных программ с государственной поддержкой и программ проектного финансирования, а также повышенным спросом на жилье в Крыму со стороны жителей других регионов РФ.

Узнайте больше:  Регулярные поставки топлива в Крым возобновятся в ближайшие дни

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x