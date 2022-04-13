Домашнее насилие приводит на скамью подсудимых. Поучительные истории из Крыма

В Советском районе Крыма по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) осудили местного жителя

Как установлено судом, в июле 2021 года в ходе очередного конфликта с 90-летней матерью обвиняемый нанес ей множественные удары по голове и туловищу. Пострадавшая, которая в силу возраста и состояния здоровья не имела возможности самостоятельного передвигаться, скончалась спустя 18 дней от последствий причиненной ей черепно-мозговой травмы, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Может, эта история чему-то научит домашнего тирана из южнобережного поселка Кореиз.

В отдел полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта поступило сообщение из медицинского учреждения, о том, что ими оказана помощь 39-летней жительницы п. Кореиз. По месту жительства пострадавшей для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что между мужчиной и женщиной в результате распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил сожительницу, — сообщили в МВД по РК.

По подозрению в причинении телесных повреждений по месту жительства задержан 31-летний мужчина, который в содеянном сознался. Дознавателем отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное

наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.