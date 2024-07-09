Домашний гриль и мангал на колёсах: особенности, сравнение, критерии выбора

И домашний гриль, и мангал на колёсах относятся к технике на кухнях необязательной, но которая однозначно входит в перечень оборудования со статусом «А неплохо бы иметь…». Потому специалисты рекомендуют при возможности всё-таки приобрести её — лишней точно не будет. Между тем, не всё здесь так просто. Это оборудование не из простых, а потому, чтобы не разочароваться в результате после покупки, стоит в нём разобраться. Здесь богатство выбора, потому, подходя к покупке, стоит быть подкованным в знаниях.

Так что же нужно учитывать, планируя покупку домашнего гриля или мангала на колёсах? А может быть и того, и другого.

Домашний гриль

Домашний гриль — это устройство, предназначенное для приготовления пищи в домашних условиях с использованием различных методов нагрева. Оно позволяет готовить мясо, рыбу, овощи и другие продукты, придавая им характерный вкус и текстуру, как на открытом огне. Вот основные типы домашних грилей: