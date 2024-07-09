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Домашний гриль и мангал на колёсах: особенности, сравнение, критерии выбора
иллюстрация: vseinstrumenti.ru

Домашний гриль и мангал на колёсах: особенности, сравнение, критерии выбора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:07 09.07.2024

И домашний гриль, и мангал на колёсах относятся к технике на кухнях необязательной, но которая однозначно входит в перечень оборудования со статусом «А неплохо бы иметь…». Потому специалисты рекомендуют при возможности всё-таки приобрести её — лишней точно не будет. Между тем, не всё здесь так просто. Это оборудование не из простых, а потому, чтобы не разочароваться в результате после покупки, стоит в нём разобраться. Здесь богатство выбора, потому, подходя к покупке, стоит быть подкованным в знаниях.

Так что же нужно учитывать, планируя покупку домашнего гриля или мангала на колёсах? А может быть и того, и другого.

Домашний гриль

Домашний гриль — это устройство, предназначенное для приготовления пищи в домашних условиях с использованием различных методов нагрева. Оно позволяет готовить мясо, рыбу, овощи и другие продукты, придавая им характерный вкус и текстуру, как на открытом огне. Вот основные типы домашних грилей:

Электрические грили:

  • контактные грили: имеют нагревательные элементы сверху и снизу, продукты готовятся быстрее за счет одновременного нагрева с двух сторон.
  • открытые грили: напоминают традиционные гриль-решетки, нагрев осуществляется снизу.
  • особенности: простота использования и очистки, отсутствие дыма и возможность использования в помещении.

Газовые грили:

  • работают на природном или пропановом газе.
  • быстро нагреваются, легко регулируются.
  • чаще используются на открытых пространствах, таких как балконы и террасы.

Угольные грили:

  • используют древесный уголь или брикеты для нагрева.
  • придают пище характерный вкус копчения.
  • требуют больше времени на подготовку и уход, используются на открытом воздухе.

Портативные грили:

  • легкие и компактные, часто бывают газовыми или угольными.
  • удобны для пикников, кемпинга и выездов на природу.

Инфракрасные грили:

  • используют инфракрасное излучение для нагрева пищи.
  • обеспечивают быстрое и равномерное приготовление с хрустящей корочкой.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе домашнего гриля:

  • размер и вместимость: для какого количества людей вы обычно готовите.
  • тип топлива: электричество, газ или уголь.
  • функциональность: наличие дополнительных функций, таких как термометр, боковые полки, различные режимы нагрева.
  • простота очистки: наличие съемных и моющихся частей.

Домашние грили предлагают широкий спектр возможностей для приготовления вкусной и разнообразной пищи с минимальными усилиями.

Мангал на колёсах 

Мангал на колесах — это мобильная версия традиционного мангала, предназначенного для приготовления пищи на открытом воздухе, который оснащен колесами для удобства перемещения. Он сочетает в себе функциональность стационарного мангала с преимуществами мобильности, что делает его удобным для использования на разных участках дачи, в саду или для пикников.

Основные характеристики мангала на колесах:

Конструкция:

  • корпус: обычно изготовлен из стали, нержавеющей стали или чугуна. Стальные модели легче, но требуют дополнительной защиты от коррозии, в то время как чугунные более долговечны, но тяжелее.
  • колеса: прочные и устойчивые, обычно два или четыре колеса. Могут быть снабжены стопорами для фиксации мангала на месте.
  • ручки и полки: часто оснащены ручками для удобства перемещения и боковыми полками для размещения инструментов, посуды и продуктов.

Тип топлива:

  • угольные: наиболее распространенный тип. Используют древесный уголь или брикеты, придают пище характерный аромат копчения.
  • газовые: некоторые модели оснащены газовыми горелками, что позволяет быстрее нагревать мангал и легче контролировать температуру.
  • комбинированные: встречаются модели, которые могут использовать как уголь, так и газ.

Функциональность:

  • регулируемая высота решетки: позволяет менять расстояние между углями и продуктами, регулируя тем самым интенсивность нагрева.
  • система вентиляции: встроенные клапаны и отверстия для регулировки притока воздуха и контроля температуры.
  • зольник: съемный поддон для сбора золы, облегчает чистку.

Дополнительные особенности:

  • гриль-решетка: включает съемные решетки для приготовления мяса, рыбы и овощей.
  • крышка: некоторые модели имеют крышку, что позволяет использовать мангал как гриль или даже коптильню.
  • термометр: встроенный термометр в крышке для контроля температуры приготовления.

Преимущества мангала на колесах:

  • мобильность: легко перемещать по территории, находя наиболее удобное место для готовки.
  • удобство хранения: можно легко убрать в укромное место, когда не используется.
  • функциональность: широкие возможности для приготовления различных блюд на открытом воздухе.

Мангал на колесах — отличный выбор для тех, кто любит готовить на природе и ценит удобство и практичность.

Домашний гриль VS мангал на колёсах 

Давайте сравним домашний гриль и мангал на колесах, рассмотрев их плюсы и минусы.

Домашний гриль

Плюсы:

  • удобство использования: домашние грили, особенно электрические, легко включаются и быстро нагреваются. Они часто оснащены автоматическими функциями, такими как таймеры и термометры.
  • использование в помещении: электрические грили можно использовать в помещении, что делает их удобными для приготовления пищи в любое время года.
  • простота очистки: многие модели имеют съемные части, которые можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает процесс очистки.
  • отсутствие дыма: электрические грили практически не создают дыма, что делает их безопасными для использования внутри дома.

Минусы:

  • вкус: домашние грили, особенно электрические, не всегда могут обеспечить тот же вкус и аромат, как при приготовлении на углях.
  • ограниченные размеры: обычно имеют меньшую поверхность для готовки, что может быть неудобно для больших компаний.
  • зависимость от электричества: электрические грили требуют источника питания, что может быть неудобно в некоторых ситуациях, таких как отключение электроэнергии.

Мангал на колесах

Плюсы:

  • аутентичный вкус: приготовление на углях придает пище характерный аромат копчения, который трудно достичь на электрических или газовых грилях.
  • мобильность: мангал на колесах легко перемещать по территории, что позволяет готовить на открытом воздухе в удобном месте.
  • большая поверхность для готовки: мангал обычно имеет большую поверхность для приготовления пищи, что позволяет готовить для больших компаний.
  • независимость от электричества: мангал работает на угле или газе, что делает его независимым от электросети.

Минусы:

  • сложность использования: разжигание углей и поддержание температуры требует больше времени и навыков по сравнению с электрическими грилями.
  • очистка: чистка мангала может быть сложной задачей, особенно если использовать уголь, так как нужно удалять золу и остатки пищи.
  • дым и запах: приготовление на углях сопровождается выделением дыма, что может быть неудобно в жилых районах или при неблагоприятных погодных условиях.
  • использование на открытом воздухе: мангал на колесах предназначен для использования на улице, что может ограничивать его применение в плохую погоду или зимой.

Сравнение

Удобство использования:

  • домашний гриль: более удобен для быстрого и частого использования, особенно в помещении.
  • мангал на колесах: требует больше времени и навыков для разжигания и готовки.

Вкус и качество пищи:

  • домашний гриль: хорош для повседневного использования, но не всегда обеспечивает аутентичный вкус.
  • мангал на колесах: придает пище уникальный аромат копчения, идеален для приготовления на открытом воздухе.

Мобильность и универсальность:

  • домашний гриль: меньше, часто стационарный, зависимый от электричества.
  • мангал на колесах: легко перемещается, можно использовать в различных местах на открытом воздухе.

Очистка и уход:

  • домашний гриль: обычно проще чистить, многие детали можно мыть в посудомоечной машине.
  • мангал на колесах: очистка сложнее из-за необходимости удаления золы и остатков пищи.

Использование в помещении и на улице:

  • домашний гриль: предназначен для использования в помещении.
  • мангал на колесах: предназначен для использования на улице, может быть проблематичен в плохую погоду.

Выбор между домашним грилем и мангалом на колесах зависит от ваших предпочтений, условий использования и требований к приготовлению пищи.

Основные критерии выбора оборудования

При выборе домашнего гриля или мангала на колёсах следует учитывать несколько основных критериев. Эти критерии помогут вам выбрать наиболее подходящее оборудование в зависимости от ваших потребностей и условий использования.

Выбор домашнего гриля

Тип гриля:

  • электрический: удобен для использования в помещении, прост в эксплуатации, не требует топлива, но не дает характерного аромата копчения.
  • газовый: быстро нагревается и легко регулируется, подходит для использования на улице.
  • угольный: придает пище аутентичный вкус копчения, требует больше времени и навыков для разжигания.

Размер и мощность:

  • размер гриль-решетки: зависит от количества людей, на которых вы планируете готовить. Большие решетки подходят для больших компаний.
  • мощность: важно для электрических и газовых грилей, чем выше мощность, тем быстрее нагревается гриль.

Функциональность:

  • регулируемые решетки: позволяют изменять высоту решетки для контроля температуры приготовления.
  • дополнительные функции: таймеры, термометры, различные режимы нагрева.

Простота очистки:

  • съемные части: легче мыть, особенно если можно использовать посудомоечную машину.
  • зольник: важен для угольных грилей для удобства удаления золы.

Материалы и качество сборки:

  • материал корпуса и решетки: нержавеющая сталь, чугун, антипригарное покрытие. Эти материалы долговечны и обеспечивают равномерный нагрев.
  • качество сборки: надежные и прочные конструкции прослужат дольше.

Основные критерии выбора мангала на колесах

Тип топлива:

  • угольный: придает пище аутентичный вкус, требует больше времени на разжигание и уход.
  • газовый: быстро нагревается, удобен в использовании, подходит для больших компаний.

Размер и мобильность:

  • размер мангала: зависит от количества людей, на которых вы планируете готовить. Большие мангалы подходят для больших компаний.
  • колеса: должны быть прочными и устойчивыми, желательно со стопорами для фиксации мангала на месте.

Регулируемая высота решетки:

  • позволяет контролировать интенсивность нагрева, перемещая решетку ближе или дальше от углей.

Дополнительные функции и аксессуары:

  • крышка: позволяет использовать мангал как гриль или коптильню.
  • полки и столики: для удобства размещения инструментов и посуды.
  • термометр: встроенный термометр для контроля температуры.

Материалы и качество сборки:

  • материал корпуса и решетки: нержавеющая сталь, чугун. Эти материалы долговечны и устойчивы к коррозии.
  • качество сборки: прочные и надежные конструкции, которые будут долговечными и устойчивыми к внешним воздействиям.

Общие критерии

Бюджет:

  • определите, сколько вы готовы потратить на оборудование. Цена может варьироваться в зависимости от типа гриля или мангала, материалов и дополнительных функций.

Назначение и частота использования:

  • если вы планируете часто готовить дома, выбирайте электрический или газовый гриль.
  • если вам нравится готовить на природе и вам важен аутентичный вкус, выбирайте угольный мангал на колесах.

Условия хранения:

  • учитывайте, где вы будете хранить оборудование. Для мангалов на колесах важно иметь место для хранения на улице или в гараже.

Простота использования и ухода:

  • оцените, насколько легко разжигать, использовать и чистить выбранное оборудование.

Исходя из этих критериев, вы сможете сделать обоснованный выбор, подходящий именно для ваших нужд и предпочтений.

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