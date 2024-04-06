Дому-музею А.П. Чехова в Ялте исполняется 103 года. Как отметят праздник

Также в этот день в 14:30 состоится презентация выставки «Художники Чеховы». Новая временная экспозиция откроет для гостей еще одну грань таланта большой семьи великого драматурга, представленной несколькими поколениями. Посетители смогут увидеть уникальные живописные и графические работы, созданные в разное время представителями чеховской фамилии, а также их личные вещи, архивные фотографии и другие ценные артефакты.

В 15:00 воспитанники Ялтинской детской художественной школы примут участие в пленэре в саду вечной весны Белой дачи. И завершит праздничную программу в 16:00 в виртуальном концертном зале музея, трансляция произведений Антона Павловича Чехова в исполнении мастера художественного слова, Лауреата Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Владимира Завьялова. Вход на все мероприятия свободный.

Справка: 9 апреля 1921 года сестра писателя и первый директор музея Мария Павловна Чехова получила охранную грамоту, а дом писателя статус государственного музея. С тех пор эта памятная дата ежегодно почитается сотрудниками музея.

источник: пресс-служба администрации Ялты