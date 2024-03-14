«Дон Жуан» из Севастополя попался в силки коварного вымогателя из Воронежа

Дидактическая история про Интернет-знакомство и «интимные фото».

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из Воронежской области задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств у жителя Севастополя под угрозой распространения интимной информации.

Предварительно установлено, что 33-летний воронежец с целью незаконного заработка приобрёл сим-карту, оформленную на другого человека и аккаунт в социальной сети под вымышленным именем девушки, а также зарегистрировался в приложении для знакомств. Там он познакомился с 25-летним жителем Севастополя, присылал ему женские фотографии интимного характера, которые выдавал за свои, и просил ответить взаимностью. Получив желаемое и, собрав таким образом компромат, злоумышленник потребовал у него денежные средства, шантажируя распространением фотографий в сети «Интернет». Потерпевший выполнил требования вымогателя и перечислил ему 20 тысяч рублей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого во время выезда в служебную командировку. Воронежец признался в содеянном и рассказал, что увидел противоправную схему в Интернете и решил таким образом «подзаработать».

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники изъяли сим-карту, банковскую карту, роутер и другие вещественные доказательства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.