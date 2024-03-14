Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | «Дон Жуан» из Севастополя попался в силки коварного вымогателя из Воронежа
актуально в республике
«Дон Жуан» из Севастополя попался в силки коварного вымогателя из Воронежа
Иллюстрация: pikist.com

«Дон Жуан» из Севастополя попался в силки коварного вымогателя из Воронежа

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:08 14.03.2024

Дидактическая история про Интернет-знакомство и «интимные фото».

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из Воронежской области задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств у жителя Севастополя под угрозой распространения интимной информации.

Предварительно установлено, что 33-летний воронежец с целью незаконного заработка приобрёл сим-карту, оформленную на другого человека и аккаунт в социальной сети под вымышленным именем девушки, а также зарегистрировался в приложении для знакомств. Там он познакомился с 25-летним жителем Севастополя, присылал ему женские фотографии интимного характера, которые выдавал за свои, и просил ответить взаимностью. Получив желаемое и, собрав таким образом компромат, злоумышленник потребовал у него денежные средства, шантажируя распространением фотографий в сети «Интернет». Потерпевший выполнил требования вымогателя и перечислил ему 20 тысяч рублей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого во время выезда в служебную командировку. Воронежец признался в содеянном и рассказал, что увидел противоправную схему в Интернете и решил таким образом «подзаработать».

Узнайте больше:  Пришла весна, малолетки опять крадут мопеды. Как это было в Алуште

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники изъяли сим-карту, банковскую карту, роутер и другие вещественные доказательства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

 

Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.