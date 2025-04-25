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Дональд Трамп: Крым останется в составе России
иллюстрация: РИА Новости Крым

Дональд Трамп: Крым останется в составе России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:19 25.04.2025

Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Крым останется с Россией, — заявил Трамп в интервью журналу Time.

И глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.

Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на «захват всей Украины» со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.

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Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.

источник: РИА Новости Крым

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