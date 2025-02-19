Трамп ранее обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и заявил, что тот имеет лишь 4% поддержки в стране, а украинцы требуют новых выборов. По его мнению, провести их необходимо, поскольку это беспокоит многие страны.

Кого поддерживает или не поддерживает украинский народ — об этом Трамп не задумывается. Он просто оказывает психологическое давление на Зеленского, поскольку собирается выжать из него компенсацию за те 70 млрд долларов, которые США потратили на поддержку Украины. Причем, Трамп действует как микрофинансовая организация: дали 70 млрд, а вернуть собирается 500 млрд, — комментирует тему Манойло.

Речь идет об украинских недрах, и в частности о редкоземельных металлах, которые Трамп ранее запросил в виде компенсации. Политолог напоминает, что Зеленский пока отказался от подписания соответствующего соглашения, причем сделал это в ультимативной форме в рамках Мюнхенской конференции.

Теперь Трамп показывает Зеленскому его место. Говорит: