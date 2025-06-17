Дональд Трамп: «США теряют миллиарды долларов из-за санкций против других стран»

Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто, — говорится в публикации.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в «огромные» суммы денег.

Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто, — сказал он.

Трамп также добавил, что будет «очень счастлив», если получится достичь урегулирования конфликта на Украине.

Как заявил ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые «будут весьма жесткими».

По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.

источник: РИА Новости Крым