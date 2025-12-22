Дональд Трамп выступит с заявлением. Вместе с военными

Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.), – сказано в сообщении.
Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида.
Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке, – добавили в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир