Дональд Трамп выступит с заявлением. Вместе с военными

Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.), – сказано в сообщении.

Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида.

Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке, – добавили в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.

С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

источник: РИА Новости Крым