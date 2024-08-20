Донбассу от Севастополя: продолжается гуманитарная работа

В боевые подразделения и госпитали были доставлены постельное белье, литература, приборы электронной борьбы, амуниция, продукты питания и мед из Байдарской долины. Разумеется не обошлось без выступлений автора-исполнителя перед воинами в местах дислокации. Эти импровизированные концерты, песенное и поэтическое слово, по мнению зрителей, не менее важны, чем материально-техническая помощь сражающимся. Да и сам А.Соболев cказал в одном из своих стихотворений:

Палит кто из пушек — и этим награда,

Пехоту считают царицей полей.

Но книга, порою, нужнее снаряда,

Пули быстрее и сабли острей.

источник: «Севастопольская газета»