Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»

Организаторы отмечают, когда готовилась акция «В борьбе за жизнь — Ялта как одна команда!» никто не знал про чудовищную Атаку на Севастополь:

С 20 по 28 июня в ГБУЗ «Центр крови» г. Ялта по инициативе футбольного клуба «Рубин Ялта» в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» приуроченного к Году семьи проходит Донорская акция по сдачи крови и популяризации донорства. В наше время, такие акции не просто хорошее дело, но и жизненная необходимость для большого количества наших людей, которые каждый день встречаются лицом к лицу со смертью. Для того, чтобы сдать кровь нужно лишь отсутствие противопоказаний и немного вашего свободного времени.