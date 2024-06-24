Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»
актуально в республике
Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»

Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 22:36 24.06.2024

Организаторы отмечают, когда готовилась акция «В борьбе за жизнь — Ялта как одна команда!» никто не знал про чудовищную Атаку на Севастополь:

С 20 по 28 июня в ГБУЗ «Центр крови» г. Ялта по инициативе футбольного клуба «Рубин Ялта» в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» приуроченного к Году семьи проходит Донорская  акция по сдачи крови и популяризации донорства. В наше время, такие акции не просто хорошее дело, но и жизненная необходимость для большого количества наших людей, которые каждый день встречаются лицом к лицу со смертью. Для того, чтобы сдать кровь нужно лишь отсутствие противопоказаний и немного вашего свободного времени.

Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и любой желающий не имеющий проблем со здоровьем может сдать кровь по адресу: г.Ялта, ул. Свердлова, 14. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров от 18 лет. Сдавая кровь вы спасаете жизни!

Узнайте больше:  Минздрав Крыма напоминает о профилактике детского травматизма во время летних каникул

источник: ФК «Рубин Ялта» /// FC «Rubin Yalta»

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.