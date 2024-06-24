Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»

Организаторы отмечают, когда готовилась акция «В борьбе за жизнь — Ялта как одна команда!» никто не знал про чудовищную Атаку на Севастополь:
С 20 по 28 июня в ГБУЗ «Центр крови» г. Ялта по инициативе футбольного клуба «Рубин Ялта» в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» приуроченного к Году семьи проходит Донорская акция по сдачи крови и популяризации донорства. В наше время, такие акции не просто хорошее дело, но и жизненная необходимость для большого количества наших людей, которые каждый день встречаются лицом к лицу со смертью. Для того, чтобы сдать кровь нужно лишь отсутствие противопоказаний и немного вашего свободного времени.
Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и любой желающий не имеющий проблем со здоровьем может сдать кровь по адресу: г.Ялта, ул. Свердлова, 14. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров от 18 лет. Сдавая кровь вы спасаете жизни!
источник: ФК «Рубин Ялта» /// FC «Rubin Yalta»
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