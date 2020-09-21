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Дополнительные средства на поддержку многодетных семей получат 36 регионов
Иллюстрация: rsloboda-rt.ru

Дополнительные средства на поддержку многодетных семей получат 36 регионов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 21.09.2020

Свыше 2,5 миллиарда рублей дополнительно получат 36 регионов на поддержку многодетных семей в форме ежемесячных выплат на третьего или последующих детей. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Необходимое распоряжение о перераспределении субсидий из федерального бюджета им подписано.

С учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 миллиардов рублей, — подчеркнул Глава Правительства.

Предварительно, Крым входит в число регионов, которые получат дополнительные деньги.

Дополнительные средства на поддержку многодетных семей получат 36 регионов

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