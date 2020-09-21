Дополнительные средства на поддержку многодетных семей получат 36 регионов

Свыше 2,5 миллиарда рублей дополнительно получат 36 регионов на поддержку многодетных семей в форме ежемесячных выплат на третьего или последующих детей. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Необходимое распоряжение о перераспределении субсидий из федерального бюджета им подписано.

С учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 миллиардов рублей, — подчеркнул Глава Правительства.

Предварительно, Крым входит в число регионов, которые получат дополнительные деньги.