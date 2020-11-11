Дополнительный корпус севастопольского пансионата «Изумруд» готовят под обсерватор

Корпус пансионата «Изумруд» подготовят для приема пациентов с коронавирусом до конца недели.

Дополнительный корпус «Изумруда» использовать под обсерватор — его необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами, а первый остается в распоряжении девятой горбольницы для лечения людей, у которых заболевание протекает в легкой форме, – поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев вице-губернатору Александру Кулагину.

Во исполнение постановления главного санитарного врача по Крыму и Севастополю, в обсеравтор будут помещаться постояльцы гостиниц, в случае выявления в них очага. В обсерваторе также будут располагаться люди, у которых заболели родственники, а возможности изолироваться в другом месте – нет.

Кроме того, обязательная двухнедельная обсервация будет для иностранцев, приезжающих на работу в Севастополь. Этот вопрос будет контролировать оперштаб вместе с инспекцией по труду.