Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Дополнительный корпус севастопольского пансионата «Изумруд» готовят под обсерватор

crimeapress_news

Дополнительный корпус севастопольского пансионата «Изумруд» готовят под обсерватор
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Дополнительный корпус севастопольского пансионата «Изумруд» готовят под обсерватор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 11.11.2020

Корпус пансионата «Изумруд» подготовят для приема пациентов с коронавирусом до конца недели.

Дополнительный корпус «Изумруда»  использовать под обсерватор — его необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами, а первый остается в распоряжении девятой горбольницы для лечения людей, у которых заболевание протекает в легкой форме, – поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев вице-губернатору Александру Кулагину.  

Во исполнение постановления главного  санитарного врача по Крыму и Севастополю, в обсеравтор будут помещаться постояльцы гостиниц, в случае выявления в них очага. В обсерваторе также  будут располагаться  люди, у которых заболели родственники, а возможности изолироваться в другом месте – нет.

Кроме того, обязательная двухнедельная обсервация будет для иностранцев, приезжающих на работу в Севастополь. Этот вопрос будет контролировать оперштаб вместе с инспекцией по труду.

Дополнительный корпус севастопольского пансионата «Изумруд» готовят под обсерватор

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.