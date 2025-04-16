Допустившего ДТП в Крыму водителя автобуса оставили в СИЗО

Верховный суд Республики Крым оставил в силе арест водителю автобуса, который допустил столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, в результате чего погибли шесть пассажиров. Об этом

26 марта суд избрал водителю меру пресечения в виде ареста, на это решение он подал апелляционную жалобу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы от водителя автобуса на решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Верховный суд Республики Крым оставил решение в силе, — сообщил собеседник агентства.

Информацию ТАСС подтвердили в Верховном суде Республики Крым.

Суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении <…>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По итогам рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке постановление Симферопольского районного суда Республики Крым оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — сказали в суде.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 тыс. или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм.

источник: ТАСС